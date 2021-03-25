Посол РА с сотрудниками Аппаратов членов Палаты представителей обсудил гуманитарные вопросы

Посол Республики Армения в США Варужан Нерсесян 24 марта провел дистанционную встречу с сотрудниками Аппаратов членов Палаты представителей. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в США сообщает, что в ходе встречи посол Нерсесян представил последствия турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха, гуманитарные проблемы, возникшие после 44-дневной войны. В этом контексте посол отметил необходимость освобождения Азербайджаном армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников.

Варужан Нерсисян подчеркнул необходимость мирного политического урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ на основе права народа Арцаха на самоопределение.

Во встрече участвовал и представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян, который представил предпринимаемые правительством Армении шаги по освобождению армянских военнопленных без предусловий, согласно соответствующим принципам международного права.