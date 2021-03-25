Пентагон прокомментировал ракетные пуски КНДР

Ракетные пуски КНДР указывают на угрозу, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества ее программа разработки вооружений, считают в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил (ВС) США.

"Нам известно о ракетных пусках КНДР сегодня утром . Мы продолжим следить за ситуацией и ведем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних [с ней] стран и мирового сообщества", - говорится в поступившем в среду в ТАСС заявлении представителя Индо-Тихоокеанском командовании Майка Кафки.

"Приверженность США защите Южной Кореи и Японии остается непоколебимой", - подчеркнул представитель командования,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее японский премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил, что КНДР впервые с 29 марта прошлого года осуществила запуск баллистических ракет. Глава правительства назвал эти действия Пхеньяна угрозой для безопасности Японии и региона, где она расположена. Премьер указал на то, что подобные запуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.