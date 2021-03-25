Министерство образования, науки, культуры и спорта считает, что необходимо иметь сильные спортшколы

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян принял руководителей спортивных школ и спортивных неправительственных организаций, действующих при министерстве. Об этом «Арменпресс» сообщили в министерстве.

В ходе рабочей встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с социальными проблемами тренеров, их тренировками, новейшими методами обучения, подходами, условиями в спортивных школах. Заместитель министра образования и науки подчеркнул, что необходимо перенести все вопросы на правовое поле, а затем принять соответствующие меры, которые будут в пользу спортивных школ и спортивных НПО.

Касаясь вопроса предоставления тренерам социального пакета, Карен Гилоян отметил, что в этом направлении ведется работа с Министерством труда и социальных вопросов. Заместитель министра образования и науки также сообщил, что министерство планирует провести масштабное исследование в действующих в стране спортивных школах, в соответствующих организациях, чтобы сформировать четкую картину текущей ситуации. “В ближайшее время будут посещения спортивных школ и спортивных общественных организаций, действующих под эгидой министерства. И после глубокого изучения ситуации можно будет выступить с соответствующими предложениями и решениями.

Министерство подчеркивает необходимость сильных спортивных школ. Это требует взаимопонимания и совместной работы. “Если каждый четко осознает свои функции и обязанности и будет работать в соответствии с ними, проблемы в этой области быстро решатся, и мы будем двигаться вперед по пути развития”.

Заместитель министра также подчеркнул, что чрезвычайно важны и регулярные тренинги тренеров. “Никто не может быть всезнайкой. Спорт стремительно развивается, методы тренировок, подходы необходимо регулярно пересматривать, идти в ногу со временем. Поэтому я призываю вас серьезно отнестись к этому вопросу, активно и сознательно участвовать в тренировочных мероприятиях, приобретать новые знания, которые будут способствовать развитию армянского спорта”. В завершение встречи Карен Гилоян ответил на вопросы участников, выслушал поднятые ими вопросы, подчеркнув, что будут предприняты все необходимые шаги для их оперативного решения.