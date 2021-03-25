В ближайшие годы в Армении в сфере ВТ потребуется как минимум 20 000 новых специалистов

В ближайшие 5 лет в Армении в области высоких технологий потребуется не менее 20 000 новых специалистов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook заявил министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян.

“Как вам известно, рост сферы в 2018-1919 гг. превысил 30%, в 2020 году, в период кризиса превысил 20%. Прогноз основан на предположении, что рост отрасли в ближайшие годы составит не менее 20%, а рост рабочих мест - 15% (с учетом возможного повышения заработной платы). Рассматривая эти показатели, я хотел бы еще раз призвать наших граждан выбирать именно естественные науки, а остальных специалистов - получать дополнительные знания в области технологий, участвуя в программах Министерства высоких технологий и в других образовательных и тренинговых проектах”, - написал министр.