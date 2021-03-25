ЦБ Армении ввел в обращение три памятные монеты

Центральный банк Республики Армения сообщает о введении в обращение 3 памятных монет.

100-летие основания Тбилисского армянского государственного драматического театра имени Петроса Адамяна

Армянские театральные представления проводились в Тбилиси уже с 20-х годов XIX века. В 1858 г. был создан Армянский театр, который стал непосредственным преемником лучших традиций восточно-армянского театрального искусства и заложил основы создания нового армянского национального театра. В 1921 г. театр получил статус армянского государственного драматического театра. Открытие состоялось в Артистическом театре (ныне театр им. Руставели) показом пьесы О. Мирбо “Жан Руль” (режиссер - А. Бероян). В основной актерский состав вошли И. Алиханян, А. Вруйр, О. Майсурян, А. и М. Берояны, Забел, А. Рштуни и другие. В первые годы представления организовывались на сценах различных театров Тбилиси. В 1936 г. театр переместился в новое здание, построенное в районе Авлабар (первое представление - “Шахнаме” М. Джанана), и начался период творческого расцвета театра. В эти годы ставились пьесы как армянских, так и русских и западноевропейских авторов. В 1955-1991 гг. театр носил имя С. Шаумяна, с 1991 г. – П. Адамяна. В Тбилисском армянском государственном драматическом театре с гастролями выступали выдающиеся армянские актеры В. Папазян, О. Абелян, В. Вагаршян, Г. Нерсесян, Г. Джанибекян и другие. В настоящее время Тбилисский армянский государственный драматический театр имени Петроса Адамяна является одним из главных армяно-грузинских культурных и общественных центров.

Аверс: стилизованное изображение, символизирующее роль Гамлета из репертуара Петроса Адамяна, и образ актрисы.

Реверс: скульптурный портрет Петроса Адамяна (скульптор - Ара Саркисян) и графическое изображение здания театра.

Авторы эскизов: Вардан Варданян (аверс), Лусине Лалаян (реверс).

Монета отчеканена на Литовском монетном дворе.

Технические параметры

Номинал 1000 драм

Металл/проба серебро 9250

Вес 33,6 г

Диаметр 40,0 мм

Качество пруф

Гурт рифленый

Количество выпуска 500 штук

100-летие основания Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна

Первый государственный театр Армении был основан в Ереване 16-го августа 1921 г. Торжественное открытие театра состоялось 25-го января 1922 г. показом спектакля “Пэпо” по одноименной пьесе Габриэла Сундукяна. В 1937 г. театру было присвоено имя Габриэла Сундукяна. Театр объединил вокруг себя лучших представителей армянской театральной диаспоры и признанных деятелей армянской культуры XX века. В результате огромной работы, которая была проведена в течение нескольких десятилетий, и благодаря безграничной преданности своему делу театр имени Габриэла Сундукяна стал центром армянского театрального искусства. По сей день в народе его называют “Главным театром”. Со времени своего основания по 1938 г. театр осуществлял свою деятельность в одном из основных зданий на Площади Республики, а затем переехал в новое здание, расположенное в Английском парке. В 1962 г. это здание сгорело, и на том же месте было построено новое здание, открывшее свои двери 5-го марта 1966 г. В 1950-70-ых гг. театр считался одним из самых значительных театров СССР. Достижениями театра, и в частности популярностью его шекспировских постановок, был обусловлен тот факт, что Первый шекспировский фестиваль и конференция, организованные в СССР, были проведены в городе Ереване. В 1960 г. театру было присвоено звание академический, а в 1996 г. – национальный. Национальный академический театр имени Габриэла Сундукяна всегда отличался творческим содружеством актеров и режиссеров разных поколений. Сохраняя верность своей столетней истории и традициям, театр, тем не менее, остается молодым, умело сочетая в своем творчестве старое и новое.

Аверс: мемориальная доска Габриэла Сундукяна и стилизованное изображение бумаги и ниток из спектакля “Пэпо”.

Реверс: графический рисунок здания театра, эмблема театра и армянский орнамент.

Автор эскизов - Вардан Варданян.

Монета отчеканена на Литовском монетном дворе.

Технические параметры

Номинал 1000 драм

Металл/проба серебро 9250

Вес 33,6 г

Диаметр 40,0 мм

Качество пруф

Гурт рифленый

Количество выпуска 500 штук

200-летие основания Армянской филантропической семинарии Калькутты

Армянская филантропическая семинария была основана в 1821 г. в Калькутте(Индия), недалеко от армянской церкви Св. Назарета, по инициативе меценатов из Джуги А. Мурадханяна и М. Варданяна. В разные годы к семинарии были присоединены армянская школа Галуцян и школа Давидян для девочек, а также открыто отделение интерната. Почти 50 лет, начиная с 1824 г., гимназия имела свою типографию. В 1828 г. была основана Араратская библиотека, фонд которой насчитывал самую большую для своего времени коллекцию армянских книг и рукописей. В 1999 г. решением Верховного суда Калькутты семинария была передана под попечительство Первопрестольного Св. Эчмиадзина в лице Католикоса Всех Армян, которому было предоставлено право руководства деятельностью семинарии. Программы, по которым ведется обучение в семинарии, включают предметы по арменистике и естествознанию и составлены так, что обеспечивают выпускникам возможность для поступления в учебные заведения Индии. За 200 лет своего существования семинария дала образование тысячам армянских детей из Ирана, Ирака, Мьянмы, Индии и Армении. Здесь осуществляются многочисленные академические и культурные программы, которые способствуют установлению более тесных и многосторонних связей с родиной. Армянская филантропическая семинария Калькутты является одним из самых влиятельных учебных заведений армянской диаспоры, где обеспечивается обучение и воспитание учащихся в национальных традициях.

Аверс: изображения фрагментов здания Армянской семинарии и армянской церкви Св. Назарета.

Реверс: лого Армянской семинарии.

Автор эскизов - Лусине Лалаян.

Монета отчеканена на Литовском монетном дворе.

Технические параметры

Номинал 1000 драм

Металл/проба серебро 9250

Вес 33,6 г

Диаметр 40,0 мм

Качество пруф

Гурт рифленый

Тираж 300 штук

Извещение

Памятные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, которые выпускаются с целью представления обществу национальных, межнациональных, историко-культурных, духовных и других ценностей страны, увековечивания этих ценностей в металле, а также для удовлетворения запросов нумизматического рынка. Как и любой другой вид денег, памятные монеты имеют номинальную стоимость, которая и делает их средством платежа. Однако, номинальная стоимость памятных монет намного ниже их себестоимости, которая включает в себя стоимость драгоценного металла, из которого изготовлена монета, затраты на производство и другие расходы. Низкая номинальная стоимость и высокая себестоимость дают возможность рассматривать памятные монеты не как средство платежа, используемое в денежном обращении, а как предмет коллекционирования. Памятные монеты имеют также цену продажи, установленную Центральным банком Армении. Будучи предметом коллекционирования памятные монеты выпускаются в строго ограниченном количестве и не перевыпускаются. Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты Армении в салоне-магазине “Нумизмат”, который находится в здании Центрального банка Армении и открыт для всех. В случае использования пресс-релиза ссылка на первоисточник обязательна. Служба связей с общественностью Центрального банка Армении Тел./Факс: (374-10) 56 37 61 Эл. почта: [email protected] www.cba.am