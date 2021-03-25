В Японии стартовала эстафета олимпийского огня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают международные СМИ. Эстафета стартовала 25 марта и сейчас проходит через префектуру Фукусима, Япония. Вся процедура проводится под строгим контролем, чтобы не допустить новой вспышки пандемии коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около 10 сотрудников, а также сотрудник полиции.

Эстафета огня продлится 121 день, после чего огонь будет доставлен на Олимпийский стадион в Токио, где состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр. Эстафета пройдет по регионам Японии, в ней примут участие около 10 000 человек.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьер де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах в 1896 году. В истории Олимпиад игры отменялись три раза, только из-за мировых войн: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. Чаще всего Олимпийские игры принимал Лондон - в 1908, в 1948 и в 2012 годах.

Армения уже имеет 6 олимпийских путевок. Их завоевали гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корюн Согомонян.