Здравоохранение, строительство, промышленность: в каких сферах большая востребованность?

В региональные центры занятости Государственного агентства занятости Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения от работодателей поступили заявки на 1 674 вакансии. В беседе с «Арменпресс» начальник управления занятости Министерства труда и социальных вопросов Жора Саркисян отметил, что в списке вакансий, требующих высококвалифицированных специалистов, преобладает сфера здравоохранения.

“Хотя мы знаем, что на рынке труда Армении больше всего вакансий в сфере информационных технологий, но в поданных нам заявках преобладает сектор здравоохранения. Вследствие эпидемии COVID-19, появилась необходимость увеличить количество медицинских работников - врачей, специалистов, медсестер”, - сказал Жора Саркисян.

Бывают и повторные вакансии, в случае если они долгое время не заполняются. По словам Жоры Саркисяна, сейчас есть более 300 вакансий для рабочих. Часть не заполнена из-за условий работы, часть из-за низкой заработной платы.

Жора Саркисян отметил, что также поступают вакансии в сферах услуг, сервиса и торговли. Хотя эти тенденции сейчас не сопоставимы с ситуацией до эпидемии.

Принимая во внимание, что в настоящее время нет локдауна, сферы экономики не имеют ограничений для своей деятельности, можно сказать, что на рынке труда условия стали лучше, чем в период, когда была проблема, обусловленная COVID-19”, - сказал Жора Саркисян. Что касается количества соискателей, представитель министерства отметил, что на учете в региональных органах занятости находится 63 023 безработных. Это не очень большая разница по сравнению с прошлым годом.

Сайт Staff.am и факультет бизнеса и экономики (GTF) Американского университета Армении (AUA) совместно провели анализ рынка труда. Согласно информации, предоставленной Арменпресс, эпидемия негативно отразилась на всех секторах экономики. В частности, компании, представляющие все отрасли, на своих сайтах размещают меньше объявлений о вакансиях, чем было раньше.

Менее пострадавшими областями являются “Программирование” и другие подсекторы ИТ. После некоторого снижения количества заболеваний количество объявлений в некоторых областях увеличилось. Рост в двух вышеуказанных областях не только привел к восстановлению количества постэпидемических объявлений, но и превысил доэпидемический уровень. Банковский сектор продолжает поддерживать тот же постэпидемический уровень объявлений. Секторы продаж и маркетинга снизились из-за эпидемии, в постэпидемический период они регулярно колеблются, но никогда не достигают доэпидемических уровней.

По словам президента Союза работодателей Армении Гагика Макаряна, ситуация на рынке труда пока не утешительна, проблемы есть в разных направлениях.

“У нас есть несколько проблем. Во-первых, после войны мы потеряли мужскую рабочую силу. Многие были убиты и многие ранены. Многие компании сегодня испытывают значительную нехватку сотрудников. Это серьезный пробел, который необходимо заполнить”, - сказал Гагик Макарян. Следующая проблема, по словам Гагика Макаряна, - это рост безработицы на рынке труда из-за эпидемии, войны, потому что была нарушена деятельность различных компаний. Третья проблема заключается в том, что эпидемия создала новые требования к рабочим местам, необходимость работы с цифровыми технологиями и интернетом, но не все сотрудники знакомы с ними. Гагик Макарян считает, что необходимы изменения в сфере образования.

Система образования не всегда соответствует потребностям рынка труда. Это проблема из прошлого, она существовала всегда. “В системе профессионального образования мы пока не умеем правильно оценивать потребности рынка труда, то есть, какие профессии востребованы, что нужно преподавать, и сколько кадров нужно обучить”, - сказал Гагик Макарян. По его словам, молодые люди часто не идут на производстве. Сегодня есть спрос работодателей практически во всех отраслях экономики. Самая большая нехватка кадров - в строительстве, есть спрос на рабочих, есть вакансии в области металлургии, пошива и т. д.

Получается, что с одной стороны из-за эпидемии многие люди стали безработными из-за ущерба, нанесенного различным сферам, с другой стороны, мы говорим, что вакансии есть практически во всех сферах. В ответ на это замечание Гагик Макарян отметил, что существует соответствующая проблема с квалификацией.

“Те, кто стал безработным, например, в общепите, туризме, не может работать в промышленности, они должны пройти обучение. Следующая проблема заключается в том, что даже без эпидемии большинство молодых людей не идут в эти профессии, эти места не заполняются годами, поэтому продолжают работать пожилые люди, в результате чего снижается производительность”, - заключил Гагик Макарян.

Анна Гзирян