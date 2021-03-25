Время в Ереване: 11:07:36,   25 Март

В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано в четверг возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 886,4 км к югу от столицы Фиджи города Сува с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 598,4 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация об угрозе цунами не поступала.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации