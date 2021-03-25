В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
09:11, 25 Март, 2021
Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано в четверг возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 886,4 км к югу от столицы Фиджи города Сува с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 598,4 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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