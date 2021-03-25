Цены на цветные металлы - 24-03-21

ЛОНДОН, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.67% и составила 2249.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.02% и составила 9011.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.23% и составила 1971.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.42% и составила 16183.00 долларов США, цена на олово снизилась на 3.07% и составила 25245.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.02% и составила 2826.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.57% и составила 24912.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.