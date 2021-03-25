Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Восточный полюс” стал действовать четче

“На фоне обострения отношений между Россией и Западом потепление российско-китайских отношений предполагает более интересные развития. В интервью, данном газете “Айастани Анрапетутюн” Мгер Саакян, руководитель Фонда “Китай-Евразия. Совет политических и стратегических исследований”, 2020/2021 AsiaGlobal Fellow, научный сотрудник Гонконгского университета, член Консультативного совета Международного института мира (Австрия), кандидат политологии отмечает, что российско-китайский тандем продолжает формировать “Восточный полюс”, стал действовать четче. Азиатская сверхдержава, Китай и Россия, крупная держава Северо-Востока, объединили свои силы, чтобы собрать своих экономических и политических партнеров в общий лагерь, который поможет им вырваться из изоляции и вместе бороться с оказываемым давлением. Визит Лаврова в Пекин состоялся после напряженных американо-китайских переговоров на Аляске, а также после того, как президент США Байден назвал президента России Путина убийцей. Этим китайско-российский тандем четко дал понять, что противостоять продолжающемуся давлению США они будут совместными усилиями. Значение этой встречи в договоренности сторон, согласно которой Россия и Китай должны постепенно переходить на осуществления торговли в собственной валюте, то есть вместо SWIFT будут применяться собственные денежные системы”.

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