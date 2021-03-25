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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Стимулируется создание станций по производству возобновляемой энергии

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Стимулируется создание станций по производству возобновляемой энергии

“Для стимулирования производства возобновляемой энергии, уполномоченные государственные органы периодически разрабатывают и принимают механизмы, облегчающие процесс этой деятельности и расширяющие производственные объемы. Сегодня все большее число физических лиц желают иметь собственные автономные станции электроэнергии, но выясняется, что в нормативном поле не только нет стимулирующих положений, но и наличествуют определенные препятствующие правопорядки. Министерство территориального управления и инфраструктур вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон об энергосбережении и возобновляемых источниках энергии и в Закон об энергетике. В случае принятия предложенного проекта станции, использующие возобновляемые источники энергии на вновь сформированном рынке электроэнергии, смогут продавать электроэнергию исключительно на конкурентных условиях, без предоставления гарантий покупки электроэнергии и заключения договоров государственно-частного партнерства, а также производить и потреблять в различных энергосистемах”.

 Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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