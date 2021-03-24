Папа Римский снизил зарплаты священников в Ватикане

Папа Франциск обнародовал апостольское послание motu proprio о сокращении расходов на персонал Святейшего Престола, Губернаторства Града Ватикан и связанных с ними учреждений.

Как сообщает Арменпресс ссылкой на vaticannews, в начале послания Святейший Отец называет семь причин, которые привели его к решению сократить оклад сотрудникам. Главные из них – дефицит бюджета и ухудшение экономической ситуации вследствие пандемии КОВИД-19.

Начиная с 1 апреля оклад кардиналов будет сокращен на 10 процентов, оклад сотрудников, занимающих руководящие должности, - на 8 процентов. Независимо от занимаемой должности, священнослужители и члены институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни будут получить за свою работу на три процента меньше. Все эти меры не будут предприниматься в отношении сотрудников, на которых лежит бремя постоянных медицинских расходов, связанных с серьезными проблемами здоровья – собственного или родственников до второй степени родства.

Кроме того, для всех сотрудников, включая мирян, занимающих должности выше первых трех уровней квалификации, в период с 1 апреля 2021 по 31 марта 2023 года отменяются надбавки за выслугу лет.