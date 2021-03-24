Эрдоган нападает на права человека и демократию: отчет Human Rights Watch

Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана ликвидирует защиту прав человека и демократические нормы в Турции в беспрецедентном масштабе за 18 лет своего пребывания у власти. Как передает Арменпресс, об этом пишет Human Rights Watch.

Отмечается, что на прошлой неделе правительство Турции приняло опасные меры, чтобы подорвать верховенство закона и преследовать предполагаемых критиков и политических оппонентов.

19 марта 2021 года президент издал указ о выходе Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилия в семье, известной как Стамбульская конвенция, новаторского договора, решительно поддерживаемого движением за права женщин в Турции. Этот шаг был сделан через два дня после того, как главный прокурор высшего апелляционного суда Турции объявил, что он возбуждает дело о закрытии оппозиционной Народно-демократической партии (ДНП), всего через несколько часов после того, как парламент, контролируемый Эрдоганом, неправомерно изгнал депутата ДПН.

«Президент Эрдоган нацеливается на любое учреждение или часть общества, которые стоят на пути его широкомасштабных усилий по изменению общества Турции, - сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот. - Последние события против парламентской оппозиции, курдов и женщин направлены на то, чтобы обеспечить президенту власть в нарушение прав человека и демократических гарантий».

Он подчеркнул, что решение о выходе является серьезным шагом назад в борьбе за защиту прав женщин в Турции и серьезным ударом для всех женщин во всем политическом спектре.

«Возбуждение дела о закрытии политической партии, набравшей 11,7 процента голосов на общенациональных выборах 2018 года и имеющей 55 избранных членов парламента, является серьезным посягательством на права на политические ассоциации и выражение мнения, - сказал Рот. - Этот шаг может лишить почти шести миллионов избирателей их избранных представителей в нарушение их права голоса».