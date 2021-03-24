Итальянские деятели призвали Азербайджан освободить армянских пленных 

Группа итальянских деятелей, в том числе итальянская писательница армянского происхождения Антония Арслан, итальянский актер, сценарист, режиссер Карло Вердоне, писательница Дачия Мараини, режиссер и продюсер Джованни Донфранческо, итальянская актриса армянского происхождения Лаура Эфикян, призвала правительство Азербайджана освободить пленных армянских военнослужащих и мирных жителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает итальянское издание Avvenire.

Деятели отметили, что, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, на азербайджанской стороне содержится не менее 60 пленных, в том числе пожилые люди, подвергающиеся жестокому обращению и насилию.

Они призвали Азербайджан «немедленно и безоговорочно вернуть всех пленных в соответствии с трехсторонним заявлением и Конвенцией ООН».

«Распространение в социальных сетях видеороликов с унижающим и бесчеловечным обращением с армянскими пленными вызывает глубокую озабоченность. Кроме того, бесчеловечное обращение с военнопленными и другими удерживаемыми лицами является вопиющим нарушением международного права», - говорится в заявлении.