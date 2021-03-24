Марокко приостановило авиасообщение еще с пятью странами из-за коронавируса

Власти Марокко приняли решение временно приостановить авиасообщение еще с пятью странами в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в среду коммюнике Национального управления аэропортов (НУА).

Временно - по меньшей мере на период с 23 марта по 10 апреля - приостановлены полеты пассажирских самолетов в Гану, Гвинейскую Республику, Демократическую Республику Конго, Ливию, Мали, а также в обратном направлении. Данная мера при необходимости может быть продлена.

Как ранее пояснил информационный портал "360", власти королевства обеспокоены появлением и распространением новых штаммов коронавируса. Кроме того, правительство Марокко демонстрирует максимальную осторожность в период кампании по вакцинации населения, которая длится с конца января.

С начала 2021 года Марокко в рамках противодействия пандемии, в том числе распространению новых штаммов коронавируса, запретило до дальнейшего уведомления прибытие на национальную территорию самолетов и пассажиров в общей сложности из 37 стран.