Армения и Грузия ведут активные переговоры по возобновлению пассажироперевозок: глава МИД Армении

Армения и Грузия ведут активные контакты по вопросу возобновления пассажироперевозок. Как сообщает Арменпресс, об этом 24 марта в Национальном Собрании заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, отвечая на вопрос депутата от партии «Просвещенная Армения» Саркиса Алексаняна о том, какие шаги предпринимаются для открытия сухопутных границ с Грузия.

«На прошлой неделе прошли политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Обсуждался широкий круг двусторонней повестки дня, в том числе поднятый Вами вопрос. Обе стороны положительно относятся к решению этого вопроса. Эпидемия, конечно, имеет свои негативные последствия», - сказал Айвазян, отметив, что, хотя есть некоторые технические проблемы, они будут быстро решены.