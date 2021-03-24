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Армения и Грузия ведут активные переговоры по возобновлению пассажироперевозок: глава МИД Армении

Армения и Грузия ведут активные переговоры по возобновлению пассажироперевозок: глава МИД Армении

Армения и Грузия ведут активные контакты по вопросу возобновления пассажироперевозок. Как сообщает Арменпресс, об этом 24 марта в Национальном Собрании заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, отвечая на вопрос депутата от партии «Просвещенная Армения» Саркиса Алексаняна о том, какие шаги предпринимаются для открытия сухопутных границ с Грузия.

«На прошлой неделе прошли политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Обсуждался широкий круг двусторонней повестки дня, в том числе поднятый Вами вопрос. Обе стороны положительно относятся к решению этого вопроса. Эпидемия, конечно, имеет свои негативные последствия», - сказал Айвазян, отметив, что, хотя есть некоторые технические проблемы, они будут быстро решены.


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