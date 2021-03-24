Делается попытка стереть или фальсифицировать тысячелетнее культурное наследие Арцаха: Айвазян

Армения придает важность созданию Комитета по культурной дипломатии. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил в Национальном Собрании министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, отвечая на вопрос Татевик Айрапетян, с какой целью был создан Комитет по культурной дипломатии.

«В настоящее время как никогда важно развитие нашего международного сотрудничества, наша вовлеченность в международное сообщество. В этом смысле культура как фактор мягкой силы играет очень важную роль. Создавая эту платформу, мы подаем заявку, чтобы сделать культуру мощным инструментом в нашем дипломатическом арсенале», - сказал Айвазян.

Коснувшись уничтожения Азербайджаном армянского культурного наследия, Айвазян отметил, что первоочередной задачей комитета является продвижение культуры на международной арене.

«Историческое и культурное наследие Арцаха - неотъемлемая часть мировой культуры. И его уничтожение, осквернение или фальсификация должны быть строго предотвращены. И эта платформа, и наши повседневные контакты направлены на решение этого вопроса международными усилиями.

Известно, что на территориях Арцаха, которые оказались под оккупацией Азербайджана, произошло полное выселение армян. И сегодня началось уничтожение культурного наследия, делается попытка стереть или фальсифицировать тысячелетнее культурное наследие Арцаха и его принадлежность», - сказал он.