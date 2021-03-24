В аэропорту Берлина задержали подозреваемую в связях с ИГ женщину

В международном аэропорту Берлин-Бранденбург задержана подозреваемая террористка группировки "Исламское государство", гражданка Германии Штефани А. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

Задержание было проведено силами сотрудников ведомства уголовной полиции земли Шлезвиг-Гольштейн.

"Обвиняемая подозревается в членстве в иностранной террористической группировке по двум эпизодам. Также она подозревается в нарушении обязанностей родителя и опекуна и военных преступлениях", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, Штефани А. выехала летом 2016 года с несовершеннолетним сыном к своему супругу в Сирию, который был боевиком ИГ. После прибытия в Сирию подозреваемая присоединилась к ИГ. Она отправила до договоренности с супругом своего 15-летнего сына в тренировочный лагерь боевиков, он принимал участие в боестолкновениях. В марте 2018 года сын погиб.

Подозреваемая предстанет 25 марта перед судом, который примет решение о мере пресечения.