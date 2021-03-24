Италия не может сидеть за одним столом вместе с отрицающей Геноцид армян Турцией: депутат 

Генеральный секретарь входящей в правящую коалицию партии «Лега» Маттео Сальвини считает невозможными переговоры с Турцией, пока эта страна не признает Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс, Сальвини заявил об этом во время своего выступления в Сенате Италии в ответ на выступление премьер-министра страны Марио Драги.

«Конечно, Вы пытаетесь сотворить чудо, заставляя турецкий режим вести себя хорошо, но я хочу напомнить вам, что эта администрация отрицает не только права женщин, но и любую свободу и даже отрицает историческую правду.

Не будем забывать, что справедливость в отношении армян еще не восторжествовала, Геноцид армян еще не признан. И пока это так, я не думаю, что мы можем сидеть за одним столом с тем, кто заключает в тюрьму тех, кто осмеливается упомянуть историческую правду», - сказал Маттео Сальвини.

23 марта премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого, в числе других вопросов, затронул вопрос о правах человека в Турции.