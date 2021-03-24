Директор ИА «Арменпресс» принял участие в онлайн-встрече по случаю 30-летия независимости Туркменистана 

По случаю 30-летия независимости Туркменистана, 25-летия его постоянного нейтралитета, а также провозглашения Туркменистана в 2021 году родиной мира и доверия 24 марта состоялась онлайн-встреча, в которой приняли участие представители международных СМИ. Армению на онлайн-пресс-конференции на тему «Актуальность мира и доверия в современном мире» представляли директор информационного агентства Арменпресс Армен Ананян и руководитель русского отдела Айк Джанполадян.

В ходе онлайн-конференции была подчеркнута важность медиа-коммуникаций и необходимость наведения общих мостов в СНГ. Были затронуты сложности и положительные стороны деятельности СМИ в условиях коронавируса.

Говоря об информационных трансформациях в современном мире, Арам Ананян отметил, что читатели и аудитория требуют новых форматов.

Ананян коснулся также развития армяно-туркменских отношений, подчеркнув, что они всегда были образцовыми и дружественными.

Директор «Арменпресс» подчеркнул, что в 2020 году технически обновлены фото и видео разделы агентства, запущен новый сайт газеты «Республика Армения», а также планируется открытие нового сайта газеты «Айястани Анрапетутюн». Говоря о других достижениях и планах агентства, Ананян отметил, что «Арменпресс» планирует представить информационный продукт еще на двух языках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между ИА «Арменпресс» и Государственным информационным агентством Туркменистана находится на завершающей стадии, агентства работают над организацией подписания.