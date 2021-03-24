Время в Ереване: 11:07:36,   24 Март

Информация об инциденте на российско-грузинской границе с участием армянина не подтверждается 

Информация об инциденте на российско-грузинской границе с участием армянина не подтверждается 

На российско-грузинской границе не произошло никакого инцидента на национальной почве с участием армянина. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Посольство Армении в Грузии и генеральное консульство Республики Армения в Ростове связались с полномочными местными властями. Последние не подтвердили информацию об инциденте на национальной почве», - сказал он.

В СМИ появилась информация о том, что между грузоперевозчиками на российско-грузинской границе произошла ссора, в результате которой погиб один человек.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации