Информация об инциденте на российско-грузинской границе с участием армянина не подтверждается 

На российско-грузинской границе не произошло никакого инцидента на национальной почве с участием армянина. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Посольство Армении в Грузии и генеральное консульство Республики Армения в Ростове связались с полномочными местными властями. Последние не подтвердили информацию об инциденте на национальной почве», - сказал он.

В СМИ появилась информация о том, что между грузоперевозчиками на российско-грузинской границе произошла ссора, в результате которой погиб один человек.