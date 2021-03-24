Премьер разъяснил заявление о самолетах Су-30СМ и ракетах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что сделанные в разное время два его заявления относительно самолета Су-30СМ не противоречат друг другу, отметив, что ранее в учениях использовались ракеты, уже находящиеся в арсенале Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос вице-спикера Алена Симоняна.

Ален Симонян отметил, что в интернете активно сравнивают два заявления премьер-министра. В заявлении от 3 июля 2020 года премьер-министр, в частности, сказал: «Наши Су-30СМ вчера выполнили первые тренировочные полеты с «боевым поражением», испытав ракеты класса воздух-земля на «ударную операцию». Все цели поражены с высокой точностью». Это заявление сравнивается с недавним заявлением премьер-министра о том, что Армения закупила самолеты, но до начала войны не успела приобрести ракеты.

Пашинян отметил, что в этих заявлениях нет противоречия, добавив, что самолеты СУ-30СМ являются современным мощным оружием. «Думаю, очевидно, что производители самолетов и производители ракеты - это не один и тот же субъект, то есть они не производятся в одном месте. И они приобретаются не полностью, а частично, от разных субъектов», - сказал он.

Премьер напомнил, что самолеты Су-30СМ прибыли в Армению в мае 2020 года. «И они проводили тренировочные учения, использовали ракеты, которые уже были на вооружении Армении. Решения о том, использовать ли их в той или иной военной ситуации, принимаются на основе того, в какой степени имеющееся вооружение позволяет этим самолетам выполнять свои боевые задачи.

То, что я сказал в Оганаване, и то, что я сказал раньше, не противоречит друг другу. К сожалению, к началу войны мы не успели приобрести все необходимые ракеты, которые позволили бы использовать современное вооружение СУ-30СМ с необходимой мощностью и назначением», - сказал Пашинян.