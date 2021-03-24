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Армен Саркисян и Лилит Макунц коснулись проведения внеочередных парламентских выборов

Армен Саркисян и Лилит Макунц коснулись проведения внеочередных парламентских выборов

Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретился с лидером фракции Национального Собрания «Мой шаг» Лилит Макунц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, oбсуждались сложившаяся в стране ситуация и пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте речь шла о проведении внеочередных парламентских выборов.

Представив свою позицию и подходы, Лилит Макунц отметила, что фракция «Мой шаг» работает над совершенствованием избирательного законодательства, в частности, проведением предстоящих внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.


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