Вопрос конституционных изменений остается в повестке дня правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что вопрос о внесении изменений в Конституцию был и остается в повестке дня правительства. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

Депутат напомнил, что премьер-министр обсудил с президентом вопросы, касающиеся совершенствования Конституции и законодательного поля, и попросил уточнить, о чем идет речь.

Пашинян отметил, что эти встречи были и остаются регулярными. «Я говорил, что в связи с анализом ситуации, в силу известных обстоятельств, вопрос конституционных изменений остается в нашей повестке дня, но необходимо обсудить его конкретные параметры, содержание и попытаться прийти к соглашению», - сказал премьер-министр.