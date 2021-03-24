Фракции НС не против изменения избирательной системы: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что в ходе встреч было отмечено, что парламентские фракции оставляют вопрос изменения избирательной системы до досрочных выборов на усмотрение парламентского большинства и правительства. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса независимого депутата Сергея Багратяна о том, склонен ли премьер-министр проводить выборы в соответствии с действующим избирательным законодательством или будут законодательные изменения.

Премьер-министр сначала напомнил, что выборы пройдут в рамках достигнутых политических договоренностей. Они были достигнуты в результате переговоров с президентом республики, лидером фракции «Процветающая Армения», лидером фракции «Просвещенная Армения», фракцией «Мой шаг», а также с внепарламентскими силами.

Что касается Избирательного кодекса, Пашинян сказал: «Избирательная система не была частью договоренностей, но во всех обсуждениях я спрашивал наших коллег, в том числе парламентариев, что они думают об избирательной системе, то есть, нужна рейтинговая избирательная система или нет. В ходе бесед мы констатировали, что фракция «Процветающая Армения» и фракция« Просвещенная Армения» оставляют этот вопрос на усмотрение парламентского большинства, то есть они не видят проблем в том, будет рейтинговая система или нет».

По его словам, после этого парламентское большинство, проведя обсуждения с внепарламентскими силами и представителями гражданского общества, с учетом своего обязательства, приняло решение внести простые изменения в Избирательный кодекс, провести выборы по пропорциональной системе, т.е. без рейтинговой системы.

«Избирательная система не является частью договоренностей, но в ходе встреч было заявлено, что парламентские фракции не против изменения избирательной системы. Было сказано, что мы не будем голосовать за, потому что не хотим разделять с вами политическую ответственность. Если вы хотите изменить, изменяйте, у нас нет проблем, по крайней мере, мы не будем этому противиться», - сказал Пашинян.