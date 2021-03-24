Речь идет о восстановлении существовавшей в советские времена инфраструктуры: Григорян о разблокировке

Вице-премьер Армении Мгер Григорян представил подробности обсуждений рабочей группы, созданной под председательством вице-премьер-министров Армении, России и Азербайджана для разблокировки всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Как сообщает Арменпресс, вице-премьер коснулся этой темы в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, коснувшись вопроса депутата фракции «Мой шаг» Виктора Енгибаряна.

Вице-премьер Мгер Григорян отметил: «Думаю, у нас есть прогресс. Но на данный момент все еще ведется экспертная работа, что очень важно для правильного решения проблемы».

Рабочая группа на уровне вице-премьеров уже провела несколько заседаний. Также есть 2 подгруппы, одна из которых выполняет экспертную работу, связанную с чисто технической инфраструктурой, другая - с юридическими, безопасностными, таможенными, фитосанитарными и другими вопросами. По словам Григоряна, планировалось подготовить отчет к 1 марта, но это не удалось, так как работа и обсуждения показали, что есть необходимость в дополнительной экспертной работе.

Касаясь конкретных обсуждений, Енгибарян поинтересовался, о какой инфраструктуре идет речь.

Вице-премьер ответил: «В основном обсуждаются железнодорожные пути и автомобильные дороги».

По его словам, речь идет не о карте, опубликованной ранее в «Коммерсанте». «По сути, речь идет о восстановлении существовавшей в советские времена инфраструктуры по всем возможным направлениям», - сказал Григорян.