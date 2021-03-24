Структура армии и армяно-российские отношения должны быть адаптированы турецкой угрозе: МО 

С целью предотвращения угрозы турецко-азербайджанской армии структура армянской армии и армяно-российские отношения должны быть адаптированы к существующей угрозе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании в ответ на вопрос депутата Арутюна Бабаяна о проводимых в армии реформах.

Министр обороны Вагаршак Арутюнян напомнил, что после войны военно-политическая ситуация в регионе изменилась. «Сегодня мы имеем дело с турецко-азербайджанской армией, которая все больше сливается. Фактически, мы имеем дело с турецкой армией. Естественно, чтобы предотвратить эту угрозу, мы должны адаптировать структуру нашей армии и армяно-российские отношения к этой угрозе. И наши реформы нацелены на это», - сказал министр.