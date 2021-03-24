У президента Арцаха были обсуждены вопросы компенсации потерь в результате войны

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 24 марта провел рабочее совещание с целью обсуждения вопросов компенсации потерь недвижимого и движимого имущества граждан в результате последней войны.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил, что, в общей сложности, масштабы потерь очень большие, и ожидания граждан должны формироваться в соответствии с возможностями государства.

Президент Арцаха поручил руководителям уполномоченных государственных ведомств вновь уточнить имущественные потери граждан и окончательно сформулировать предложения по возможностям их компенсации.