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У президента Арцаха были обсуждены вопросы компенсации потерь в результате войны

У президента Арцаха были обсуждены вопросы компенсации потерь в результате войны

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 24 марта провел рабочее совещание с целью обсуждения вопросов компенсации потерь недвижимого и движимого имущества граждан в результате последней войны.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян отметил, что, в общей сложности, масштабы потерь очень большие, и ожидания граждан должны формироваться в соответствии с возможностями государства. 

Президент Арцаха поручил руководителям уполномоченных государственных ведомств вновь уточнить имущественные потери граждан и окончательно сформулировать предложения по возможностям их компенсации.


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