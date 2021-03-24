Самая высокая смертность из-за коронавируса фиксируется в Бразилии, США и Мексике

Число умерших из-за коронавируса в Бразилии за сутки впервые превысило 3 тыс. Страна оказалась на первом месте в мире по суточной смертности от COVID-19, на втором сейчас - США, где ежедневно умирают около 1 тыс. человек. В Мексике также одни из самых высоких показателей - около 700 летальных исходов.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, за время пандемии из-за коронавирусной инфекции умерли более 2,72 млн человек.

ТАСС сравнил ситуацию со смертностью из-за коронавируса в разных странах.

В Бразилии смертность растет уже третью неделю подряд, в последние семь дней она была выше 2,4 тыс. летальных исходов в сутки, накануне было зарегистрировано более 3,2 тыс. умерших. По общему количеству смертей (298,6 тыс.) Бразилия занимает второе место в мире, а на 100 тыс. жителей приходится 142 летальных исхода.

В США наблюдается тенденция к снижению суточной смертности. В конце января она достигала максимальных показателей - более 4,5 тыс., сейчас в стране в среднем умирают около 1 тыс. человек каждый день. Штаты находятся на первом месте по числу умерших от COVID-19 (543,8 тыс.), из 100 тыс. жителей из-за коронавируса умирают 167 человек.

В Мексике смертность снизилась с 1,6-1,7 тыс. летальных случаев в конце января - начале февраля до 600-700 в последнюю неделю. Общее количество умерших достигло 199 тыс., это третий показатель в мире. На 100 тыс. жителей приходится 153 смерти,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Колумбии, Аргентине и Перу стабильно регистрируют менее 200 летальных исходов в сутки.

Среди западноевропейских стран самая высокая смертность сейчас в Италии (300-500 умерших в сутки), Франции (150-300) и Германии (200-250). Однако сейчас эти показатели заметно ниже, чем в декабре - январе, когда они доходили до отметки 1 тыс.

В Великобритании и Испании наблюдается стабильное снижение смертности до уровня менее 100 летальных исходов в сутки.

В Восточной Европе самые высокие показатели в Польше (300-400 смертей в сутки), на Украине (200) и в Чехии (230-270). В этих странах смертность достигла максимума. На Украине за минувшие сутки был зарегистрирован самый высокий показатель - 342 летальных исхода.

В относительном выражении смертность выше всего в Чехии, где на 100 тыс. жителей приходится 233 летальных исхода. В большинстве европейских стран этот показатель составляет более 100.

В Индии, где на протяжении месяца регистрировали 100 и менее смертей в сутки, показатели вновь пошли вверх и превысили 200. На пике в сентябре прошлого года в день умирали более 1 тыс. человек. По общему количеству умерших за время пандемии (160,4 тыс.) Индия занимает четвертое место, при этом на 100 тыс. жителей приходится всего 11 летальных случаев.

В Иране с начала марта стабильно фиксируют менее 100 смертей, самые высокие значения были в ноябре, когда умирали около 500 человек в день.

В Турции большую часть марта смертность также держалась ниже 100, однако в последние дни показатели превысили эту отметку. При этом декабрьские максимумы доходили до 250.

До уровня менее 100 летальных исходов в сутки упала текущая смертность в ЮАР, в январе она превышала 800.