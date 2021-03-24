Армен Саркисян встретился с руководителями экологических организаций

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем общественной организации «Национальное водное сотрудничество» Аревик Овсепян, председателем информационной общественной организации «ЭкоЛур» Ингой Зарафян и директором компании «Environment Group», бывшим министром охраны природы Эриком Григоряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с водными ресурсами и водной безопасностью.

Отметив, что наша страна сегодня сталкивается с множеством проблем, возникших после войны, с глобальным экономическим кризисом и с эпидемией COVID-19, президент Саркисян, среди многих других проблем, не менее важными счел и вопросы водоснабжения, продовольствия и продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что, принимая во внимание глобальные и региональные события и вызовы безопасности, мы должны думать и о проблемах водной и продовольственной безопасности нашей страны. «Вопросы водной и продовольственной безопасности являются для нас приоритетными, мы этим вопросам должны уделять большое внимание», - сказал он.

Он выразил готовность выслушать опасения, мнения и предложения специалистов и экспертов, занимающихся вопросами данной области, чтобы институт президента мог максимально поддерживать гласность, обсуждение и решение этих вопросов.

Представители экологических организаций посчитали этот вопрос крайне актуальным и высказали свои опасения. В частности, были затронуты вопросы эффективного управления водными ресурсами, законодательных и институциональных решений, переоценки ресурсов изменения климата, научных исследований, а также изменения отношения к использованию водных ресурсов. Эффективное управление водными ресурсами является приоритетом с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, и поэтому особую обеспокоенность вызывало отсутствие отраслевых министерств.

Было подчеркнуто, что в случае совмещенных министерств, координирующих несколько направлений, потенциальным вопросам уделяется меньше внимания, и они буквально растворяются в общих вопросах.