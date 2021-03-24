Подполковник Манвел Карапетян посмертно награжден орденом “Боевой крест” III степени

Указом президента Республики Арцах командир 3-го стрелкового батальона N войсковой части Армии обороны Республики Арцах подполковник Манвел Карапетян за исключительное мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах посмертно награжден орденом “Боевой крест” III степени. Высокая награда 24 марта была вручена родителям и вдове подполковника губернатором Ширака Ованесом Арутюняном.

Командир батальона подполковник Манвел Арцруни Карапетян родился в 1988 году в селе Зуйгахпюр Ширакской области. После окончания военного института им. Вазгена Саргсяна с 2009 году он служил в Арцахе, где и прослужил до последнего дня своей жизни. Он воевал и в Апрельской войне.

По словам родителей, 31-летний подполковник был рожден, чтобы стать Защитником Отечества. “Солдаты были для него важнее всех. Его не удерживали даже трех- и пятилетняя дочери. Он так любил арцахскую землю, что взял туда и молодую жену. Манвел и Виктория поженились в ноябре 2014 года, через месяц после свадьбы они переехали в Арцах, потому что там была служба Манвела”, - рассказал Арменпресс отец героя, Арцрун Карапетян. “Манвел был командиром батальона, очень уважаемым человеком, я гордилась, что рядом со мной был такой человек, как он”, - сказала вдова Манвела Карапетяна, Виктория Ованнисян.

“Манвел на тот момент уже 5 лет служил в Талыше. Он был очень умным, образованным молодым человеком, меня привлекла его образованность. Мы прожили там до войны. Когда родилась наша старшая дочь, я приехала с ней в Армению, но через 8 месяцев мы снова вернулись в Арцах, но уже в Матагис. В 2018 году у нас родился второй ребенок, еще одна девочка. Когда я впервые приехала в Талыш, все было в руинах. Дом был не очень удачный, но он казался идеальным, потому что мы были вместе”, - сказала она.

Подполковник погиб в Арцахе, которому он посвятил 12 лет своей жизни, он был убит снайпером 28 сентября в Талыше.

Арменуи Мхоян