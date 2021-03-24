В этом розыгрыше Евразийской баскетбольной лиги нет фаворитов. Как передает Арменпресс, такое мнение на встрече с журналистами выразили представители клубов. По словам учредителя-президента клуба “Ваагни Сити” Нины Овнанян, она довольна, что Евразийская лига проводится в Ереване.

Представители двух российских клубов “Мицу-Баскет”и “Барс” ожидают серьезной конкуренции и надеются, что в этом году уедут с медалями. Для них важен и опыт, приобретаемый на международных играх.

По словам помощника тренера клуба “Аль-Риад” Марвана Диабба, для ливанского клуба выступление в этом ереванском турнире имеет особое значение, поскольку в Бейруте есть большая армянская община, которая играет большую роль в развитии ливанского баскетбола. Он считает что, так как внутренний чемпионат Ливана еще не стартовал, этот для его команды будет хорошей возможностью заявить о себе. “У нас в команде два армянских игрока, чему мы очень рады. Мы гордимся возможностью представлять Ливан за рубежом в эти трудные времена”, - сказал он.

Президент регулярного чемпионата Армянской баскетбольной лиги “А” Ара Погосян подчеркнул, что руководство лиги намеревалось провести в этом году более крупный турнир, но из-за пандемии возникли определенные трудности. «В этой лиги нет финансового вопроса. Министерство помогает нам в решении организационных вопросов. Раньше этого не было, но теперь министерство занялось спортом”, - подчеркнул Погосян.

Евразийская баскетбольная лига стартует 24 марта и завершится 29 марта.

В турнире примут участие клубы “Ваагни Сити”, “Двин”, “Аль-Риад”, “Мицу-Баскет” и “Барс”.