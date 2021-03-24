Учащиеся последнего курса средней специальной образовательной программы получат отсрочку

Фракция Национального собрания “Просвещенная Армения” представила проект закона, которым предлагается согласно решению правительства учащимся, не окончившим обучение по средне-профессиональной образовательной программе выдавать отсрочку, но не позднее, чем в день достижения 20-летия.

Как сообщает Арменпресс, проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О воинской службе и статусе военнослужащего” представила депутат НС Анна Костанян.

Устанавливается, что на день окончания срока отсрочки, выданного согласно пункту 2 части 3 статьи 22 Закона “О воинской службе и статусе военнослужащего” студенту, не окончившему обучение по средне-профессиональной образовательной программе, обучающемуся на выпускном курсе и подлежащему призыву на обязательную военную службу, по решению правительства Республики Армения один раз, до дня окончания учебы включительно, выдается отсрочка, но не позднее чем в день достижения 20-летия.

Костанян отметила: “В рамках регулирования законов Об образовании и начальном профессиональном ремесленном и среднем специальном образовании законодатель рассматривает обучение по начальным профессиональным ремесленным и средне-специальным образовательным программам на одной площадке, возлагая на государство аналогичные обязательства в этой сфере”. Однако закон не устанавливает того же отношения к гражданам, обучающимся по программам начального профессионального среднего профессионального образования. Если статья 22 часть 5 Закона предусматривает возможность получения единовременной отсрочки до окончания обучения для граждан, обучающихся в возрасте до 19 лет, по предварительному программа профессионального или профессионального образования, то для граждан старше 19 лет, обучающихся по программе среднего профессионального образования это право ограничено”.

Срок обучения по программе начального профессионального образования составляет от 6 месяцев до 3 лет, а по программе среднего профессионального образования - от 2 до 5 лет.