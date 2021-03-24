Температура воздуха в Армении понизится на 10-12 градусов

Днем 24-го, 25-го и 27-го марта в большинстве регионов, днем 26-го в некоторых районах время от времени ожидаются осадки, возможны грозы, днем 24-го в некоторых местах - с особой интенсивностью. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что ночью 26 марта, 28-29 марта ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 24-го, с 25 по 28 постепенно понизится на 10-12 градусов.

В Ереване днем 24-го, 25-го марта время от времени ожидаются дожди, возможны грозы, в вечерние часы 26-го, 27-го в высокогорных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью 26-го, 28-29 марта осадки не ожидаются.