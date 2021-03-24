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Президент Армении с Эдмон Марукяном обсудил пути преодоления внутриполитического кризиса

Президент Армении с Эдмон Марукяном обсудил пути преодоления внутриполитического кризиса

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителем парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Обсуждались ситуация в стране и пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте стороны коснулись внеочередных парламентских выборов.

Руководитель фракции НС “Просвещенная Армения”  представил свою позицию и свои мнения, подчеркнув, что они особую важность придают сохранению уже достигнутых договоренностей о проведении этих выборов в рамках нынешнего законодательства.


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