Президент Армении с Эдмон Марукяном обсудил пути преодоления внутриполитического кризиса

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителем парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Обсуждались ситуация в стране и пути преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте стороны коснулись внеочередных парламентских выборов.

Руководитель фракции НС “Просвещенная Армения” представил свою позицию и свои мнения, подчеркнув, что они особую важность придают сохранению уже достигнутых договоренностей о проведении этих выборов в рамках нынешнего законодательства.