Обсуждается новый проект о предоставлении именных пенсий спортсменам и тренерам

Постановлением правительства Республики Армения N 1096-N от 2 июля 2020 года спортсменам сборных команд Армении и их тренерам была назначена персональная пенсия. Однако, в действующем решении не было указано, что размер предусмотренной пенсии не включает налоги и другие обязательные платежи, определенные законодательством, в результате чего тренеры спортсменов получают эти суммы с определенными удержаниями.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, с учетом этой реальности министерство предлагает внести в это решение дополнение. Соответственно, министерство разработало для общественного обсуждения на площадке e-draft.am проект постановления правительства «О внесении дополнения в постановление № 1096-Н от 2 июля 2020 года».

Министерство предлагает пункт 3 части 3 приложения к вышеуказанному решению дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: «В размер персональной пенсии не включены налоги и другие обязательные платежи, определенные законодательством Республики Армения». В случае принятия этого пункта решение будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

Назначение персональной пенсии - стимул к новым достижениям, поощрение успешных спортсменов и их тренеров. С принятием законопроекта будет решен и вопрос об установлении размера пенсии, предусмотренного решением. Таким образом, выделенная сумма не будет уменьшаться.

Учитывая, что список бенефициаров утверждается приказом министра образования, науки, культуры и спорта, расчетный размер пенсии также будет утверждаться указанным приказом. Добавим, что публичное обсуждение запланировано на 9 апреля. В течение этого времени заинтересованные организации и частные лица могут отправлять свои предложения и комментарии.