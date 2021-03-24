В России выявили 8 861 заразившегося коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8 861. Общее количество инфицированных достигло 4 483 471, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число летальных исходов за сутки возросло на 401 против 427 днем ранее, до 96 219. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,15%, следует из данных штаба.

В свою очередь число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 10 355. Всего уже выздоровели 4 098 400 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,4% от общего числа заразившихся.