В день рождения Андрея Тарковского в Ереване пройдут мероприятия, посвященные режиссеру

В день рождения одного из самых известных режиссеров ХХ века Андрея Тарковского, 4 апреля, в центре саморазвития «Лофт» пройдут мероприятия, посвященные известному мастеру. Как передает Арменпресс, центр «Лофт» превратится в павильон съемок картин Тарковского, перенеся присутствующих в мир автора интеллектуальных фильмов.

Программа масштабного культурного мероприятия # TarkovskyDay, состоит из нескольких тематических частей.

С лекцией, посвященной Андрею Тарковскому, выступит киновед, радиоведущий, художественный директор кинофестиваля «Золотой абрикос» Карен Аветисян, будет представлена экспозиция фотографий Андрея Тарковского из серии «Palaroid» (1979-1984), Тигран Абгарян представит арт-инсталляцию «Stalker». Любители искусства смогут ознакомиться и с выставкой афиш фильмов Тарковского. Вечер завершится показом фильма Тарковского «Зеркало».