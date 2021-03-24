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Президент, Р. Мартиросян и Ю. Шукурян обсудили законодательный пакет “О высшем образовании и науке”

Президент, Р. Мартиросян и Ю. Шукурян обсудили законодательный пакет “О высшем образовании и науке”

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с президентом Национальной академии наук, академиком Радиком Мартиросяном и вице-президентом НАН, академиком Юрием Шукуряном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече были затронуты проблемы и перспективы развития сферы науки в Армении и предложенный правительством законодательный пакет “О высшем образовании и науке”.

Собеседники сошлись во мнении, что новые законодательные регулирования должны способствовать развитию сферы и создавать основы для развития науки.


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