Президент, Р. Мартиросян и Ю. Шукурян обсудили законодательный пакет “О высшем образовании и науке”
13:31, 24 Март, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с президентом Национальной академии наук, академиком Радиком Мартиросяном и вице-президентом НАН, академиком Юрием Шукуряном.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.
На встрече были затронуты проблемы и перспективы развития сферы науки в Армении и предложенный правительством законодательный пакет “О высшем образовании и науке”.
Собеседники сошлись во мнении, что новые законодательные регулирования должны способствовать развитию сферы и создавать основы для развития науки.
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