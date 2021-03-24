AP: в Мьянме освободили более 600 задержанных участников протестов

Военные власти Мьянмы освободили 628 человек, задержанных за участие в массовых протестах. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает агентство Associated Press.

Агентство приводит слова очевидцев о том, что из тюрьмы в Янгоне автобусы вывозят задержанных, большинство из которых составляют молодые участники протестных акций.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, число погибших в результате столкновений в Мьянме между участниками акций протеста и полицией и военными с 1 февраля достигло 250. Арестованы и приговорены к лишению свободы 2 665 граждан, еще 2 290 были задержаны или находились под угрозой ареста.

ООН сообщала о 211 жертвах среди протестующих в Мьянме. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил жестокое насилие со стороны военных в Мьянме.