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В России провели более 118 млн тестов на коронавирус

В России провели более 118 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 118,1 млн тестов на выявление нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 118,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 265 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается около 484,8 тыс. человек.


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