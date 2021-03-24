Венецианская комиссия приняла на рассмотрение законопроект о финансировании деятельности ЗПЧ

Европейская комиссия Совета Европы “Демократия через право” (Венецианская комиссия) на сессии 19-20 марта 2021 года приняла решение рассмотреть законодательный проект, касающийся гарантий финансирования деятельности Защитника прав человека. Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью и СМИ офиса Омбудсмена Армении, этот вопрос был обсужден на заседании Венецианской комиссии и комиссия опубликовала решение следовать этому решению.

В заявлении офиса Защитника прав человека говорится, что правительство одобрило направленный в Национальное собрание законопроект о внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Защитнике прав человека”, предусматривающий отмену части 5 8 статьи. Согласно этому законодательному требованию, ежегодный размер ассигнований, предоставляемых Омбудсмену, его сотрудникам, а также Омбудсмену в качестве национального превентивного механизма, не может быть меньше ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом в предыдущем году.

“По убеждению Омбудсмена, отмена указанной нормы приведет к ликвидации институциональной независимости офиса Омбудсмена. Более того, предлагаемое изменение содержит реальный риск того, что это приведет к лишению международного статуса «А». Это, в свою очередь, механически лишит Защитника возможности выступать в структурах ООН, избирать и быть избранным на руководящие должности международных структур. Ранее председатель Европейской сети учреждений по правам человека ENNHRI обратилась с открытым письмом к председателю Национального собрания Армении, отметив, что 5-я часть 8-ой статьи Конституционного закона Республики Армения “О Защитнике прав человека” - лучший в Европе опыт и призвала его соблюдать”, - говорится в сообщении офиса Защитника прав человека.