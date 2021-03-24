В Арцахе подтверждено 7 случаев COVID-19

В результате 118 тестов, проведенных 23 марта в Арцахе, выявлено 7 случаев заражения. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что в Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 20 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

“В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 4 187 тестов на COVID-19, из которых 566 оказались с положительным результатом”, - сообщили в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все установленные меры безопасности.