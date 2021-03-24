Полнометражный кинопроект «Крепость» продюсера Анжелы Франгян получит финансовое содействие Евримажа

На 162-ом заседании Совета директоров Фонда “Евримаж” было принято решение об оказании финансового содействия 24 совместным кинопроектам.

Как передает Арменпресс, Национальный киноцентр Армении сообщает, что одним из одобренных проектов стал полнометражный художественный фильм «Крепость», получивший в 2020 году государственное финансовое содействие и от Национального киноцентра Армении. Режиссер фильма Джессика Вудворт из Бельгии, продюсер Анжела Франгян из Армении. Проект является совместным производством Бельгии, Нидерландов, Италии, Болгарии и Армении.

Съемки фильма запланированы на август 2021 года.

«Поздравляем Анжелу Франгян и весь творческий коллектив проекта с этим важным достижением. Напоминаем, что Армения является членом престижного Европейского фонда совместного кинопроизводства с 2016 года», - говорится в заявлении Киноцентра.

Проект «Крепость» - пятый проект, финансируемый Национальным киноцентром Армении и крупнейшим европейским Фондом “Евримаж”. В 2017 году проект армяно-российского фильма «Спитак» режиссера Александра Кота и российско-французско-армянский проект «Фабрика» режиссера и сценариста Юрия Быкова также получили финансирование от фонда. С армянской стороны в этой программе участвовала компания «Шарм». В июне 2018 года финансирование получил фильм совместного французско-армяно-бельгийского производства Норы Мартиросян “Черный сад, голубое небо”, в 2019 году фильм совместного армяно-немецкого производство “Рассвт Авроры” продюсера Вардана Ованнисян, режиссера Инны Саакян.