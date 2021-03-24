В Армении зафиксирован самый высокий показатель заражения за последние 3 месяца - 1164 случаев

По состоянию на 11:00 24 марта в Армении подтверждено 1 164 новых случаев COVID-19, 313 заболевших вылечились, есть 14 летальных исхода.

За последние сутки проведено 5 775 тестов. Всего проведено 817 406 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 186 184 случаев COVID-19, 169 485 из которых вылечились, есть 3 398 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 436 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 865.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.