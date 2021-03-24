Парламент Армении полностью принял проект Закона О высшем образовании и науке

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло пакет законопроектов, предусматривающих дополнения и изменения в Законе “О высшем образовании и науке” и смежных законах.

Как передает Арменпресс, пакет получил 79 голосов “за”, 36 “против” и 2 “воздержавшихся”.

С целью повышения эффективности управления согласно проекту закона состав Совета вузов будет ограничен 9 членами. 5 из них будет назначать уполномоченный государственный орган, а 4 будут из вуза. Будет запрещено членство лиц, занимающих государственную или политическую должность.

На обсуждение в первом и втором чтениях в проект были внесены изменения по вопросу выборов ректоров. Совет управления избирает ректора сроком на 5 лет, приказ о назначении исходит от руководителя уполномоченного органа.

Раньше для кандидата на пост ректоры требовалось лишь наличие научной степени, теперь добавлено требование и научно-педагогической, научной и академической деятельности, как минимум в течение 5 лет.