Парламент Армении принял проект оппозиции об отмене военного положения в стране

Национальное собрание Республики Армения приняло проект решения НС об отмене военного положения в Республике Армения, инициированный оппозиционными фракциями “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения”. Как передает Арменпресс, проект решения на заседании НС 24 марта получил 118 голосов “за”, 1 “против” и 1 “воздержавшийся”.

Несмотря на то, что эта инициатива оппозиции в профильной комиссии НС получила отрицательное заключение, председатель НС Арарат Мирзоян на пленарном заседании предложил проголосовать за проект, учитывая то обстоятельство, что есть политические договоренности, будут проведены внеочередные парламентские выборы. И это, как минимум, путь к разрешению ситуации и восстановлению политической стабильности, и правительство, так или иначе, в ближайшие дни должно было выступить с этой инициативой.

Перед голосованием руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц сообщила, что фракция проголосует “за”.

В Армении 27 сентября в связи с войной, развязанной Азербайджаном в отношении Арцаха, было объявлено военное положение.

Согласно регламенту Национального собрания Республики Армения, председатель Национального собрания немедленно подписывает и публикует решение Национального собрания об отмене военного положения, если этим решением не установлен иной срок.