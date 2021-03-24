В республиканских соревнованиях по стрельбе участвуют около 400 сотрудников госорганов

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян следил за ходом республиканских соревнований по стрельбе, проводимых среди сотрудников государственных органов.

Как сообщает «Арменпресс», заместитель министра образования и науки ознакомился с условиями конкурса, проследил за выступлениями участников, с удовлетворением отметил и их активность. «Эти соревнования доказывают важность здорового образа жизни, и повышают уровень физической подготовки участников, тем самым способствуя готовности защищать Родину в случае необходимости. Отрадно, что в соревнованиях участие принимают около 400 сотрудников государственных органов. Желаю всем зрелищных соревнований, и пусть победит сильнейший». В республиканском конкурсе, инициированном Министерством образования, науки, культуры и спорта, участвуют 58 команд, состоящих из сотрудников Аппарата президента , министерств, государственных органов при Правительстве, администраций регионов и органов местного самоуправления. Всего в индивидуальном (мужчины, женщины) и командном зачете соревнуются 396 участников. Соревнования завершатся 25 марта. В индивидуальном командном зачете победители получат призы, грамоты, медали и кубки. Кроме того, женщины и мужчины с лучшими результатами получат пневматические пистолеты и пневматические винтовки.