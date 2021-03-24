Президент Арцаха утвердил программу комплексного развития растениеводства

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал решение правительства, которым утверждена Программа комплексного развития в республике растениеводства. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Правительство Республики Арцах осуществит частичное субсидирование стоимости семян саженцев и яровых культур, предоставление безвозмездных финансовых средств лицам, занимающимся выращиванием овощно-бахчевых культур и тепличным хозяйством, предоставит субсидии за реализацию (заготовку) урожая, полученного от выращивания табака, а также предоставление безвозмездных финансовых средств в случае установки градозащитных средств.

В рамках программы государственное содействие будет оказано тем лицам, которые не имеют непогашенных обязательств в сфере сельского хозяйства.