Арутюнян с начальником Генштаба ВС РФ обсудил программу модернизации армянских Вооруженных сил

Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор Министра обороны Республики Армения Вагаршака Арутюняна и начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова. В ходе разговора был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского военного сотрудничества, в частности, совместных действий армяно-российских войск, а также решения проблем безопасности Сюника. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Были затронуты программы модернизации и широкомасштабных реформ армянских Вооруженных сил. Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов договорились о визите высокопоставленной делегации РФ в Армению в ближайшее время и проведении переговоров для более обстоятельного обсуждения указанных вопросов.